Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın hem bankadan hem de Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevinden ayrılacağı iddia edilmişti.

Hüseyin Aydın’la ilgili iddia doğrulandı.

AA’nın geçtiği habere göre Hüseyin Aydın, yarın yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini bırakacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 Temmuz 2011’den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürü olan Hüseyin Aydın, yarın gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul’da görevini devredecek.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bugün Uludağ Ekonomi Zirvesine katıldı. Aydın, “Türk bankacılık sisteminin bilanço büyüklüğünün 6 trilyon lirayı geçtiğini belirterek, “Toplam aktiflerin milli gelire oranı yüzde 121’e ulaştı” dedi.

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

Ziraat Bankası’nın internet sitesinde Hüseyin Aydın’ın biyografisi şu şekilde yer alıyor:

1959 yılında Borçka/Artvin’de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi’nden 1981 yılında mezun oldu. Meslek hayatına T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nde Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan AYDIN, Müfettiş, Daire Başkanı, Duisburg/Almanya Temsilciliği ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Pamukbank T.A.Ş. ile T.Halkbank A.Ş’nin birleşmesinin de kısa sürede ve başarıyla gerçekleştirildiği 2003-2005 yılları arasında yürüttüğü T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerinin ardından AYDIN, 2007 yılında ülkenin bugüne kadarki en büyük işlemi olarak Bankanın halka arz edildiği 2005-2011 döneminde T. Halk Bankası A.Ş.’inde Genel Müdür olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2011 tarihi itibariyle T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başlayan Hüseyin AYDIN aynı zamanda; 2010 yılından bu yana Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı, 2017 yılından bu yana Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve 8 Mart 2019 tarihinden itibaren de Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri ile profesyonel yaşamını sürdürmektedir.