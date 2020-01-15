Ziraat Bankası’ndan ayakkabı sektörüne yeni kredi
Ziraat Bankası, ayakkabı sektörüne yönelik özel bir kredi paketi hazırladı. Paket kapsamında sektöre imalat, ticaret ve satış dahil olmak üzere düşük maliyetli kredi imkanı sağlanacak.
Ziraat Bankası’nın yeni kredi paketine göre, imalatçı firmalara, istihdamın devamını sağlamak üzere mevcut çalışan başına 50 bin liraya kadar, ilave istihdam taahhüdünde bulunulması halinde ise 150 bin liraya kadar kredi verilecek.
Kredi, 12 ay ana para ödemesiz ve 60 aya kadar vadeli olacak. Toptan veya perakende ticari faaliyette bulunan firmalara ise, Ziraat Bankası ile anlaşmalı imalatçı firmalardan mal almaları halinde 9 aya kadar ana para ödemesiz ve 24 aya kadar vadeli kredi verilecek.
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