Zirve Yazılım; web tabanlı muhasebe ofis otomasyon programı Irgat’ı satın aldı. Bu satın alma ile Türkiye’de ilk kez hayata geçecek sistem sayesinde, mali müşavirler Irgat programında yer alan mükellef paneli üzerinden resmi belgelere ve evraklara istedikleri zaman ve istedikleri yerden erişebilecek.

Web tabanlı muhasebe ofis otomasyon programı Irgat’ı satın alan Zirve Yazılım, bu satın alma ile mali müşavir ofislerinin müşterilerine sundukları hizmetlerin büyük bir kısmını, 7/24 online olarak verebilecek. ‘Temassız Muhasebe’ vizyonuyla mali müşavirlerin hayatını kolaylaştırmak için çalışan Zirve Yazılım, bundan sonra mükellef ve mali müşavirler arasındaki resmi kurum işlemlerini Irgat programı üzerinden yönetebilecek; böylece mükelleflerin ve mali müşavirlerin operasyon yükü azalacak.

“Temassız Muhasebe vizyonuyla büyüyoruz” *

Korona virüsün çalışma hayatını yeniden şekillendirdiğine dikkat çeken Zirve Yazılım Genel Müdürü Kadir Keskin, “Böyle bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu satın alma ile ‘Temassız Muhasebe’ vizyonumuz doğrultusunda, mali müşavirlerin mükellefleriyle bağlantılarını hızlı ve verimli bir şekilde online olarak yapmalarını sağlayacak altyapıyı sunmayı hedefliyoruz. Çünkü Zirve olarak kurulduğumuz günden beri öncelikli hedefimiz; kolay, pratik ve hızlı muhasebe çözümleri üreterek, tüm mali müşavirleri teknolojinin Zirve’sine taşımak oldu. Aramıza yeni katılacak ekip arkadaşları sayesinde mali müşavirlerin mükellef ile olan bağlantı köprülerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırım ve çalışmalarla, mali müşavirlerin tüm operasyonlarını uçtan uca online ve temassız gerçekleştirebilecekleri uygulamaları hayata geçireceğiz” dedi. 2018 yılının Şubat ayında, Mikro Yazılım ile güçlerini birleştirdiklerini hatırlatan Keskin, 2019 yılında Paraşüt’ün de bu aileye dahil olması ile birlikte; mali müşavirlere ve KOBİ’lere ilk günden globalleşme sürecine kadar her aşamada, uçtan uca teknoloji çözümleri içeren ürün ve hizmetler sağladıklarını söyledi.

“Geleneksel hizmet anlayışı daha hızlı ve şeffaf bir yapıya eviriliyor” *

Zirve ve Irgat birlikteliği sayesinde mali müşavir ofislerinin müşterilerine verdikleri hizmetlerin büyük bir kısmının, 7/24 online olarak verilebileceğine dikkat çeken Irgat Genel Müdürü Murat Pullu ise; “Böylece mali müşavirler çok ciddi bir iş yükünden kurtulacak ve aynı zamanda yoğun iş temposundan dolayı oluşabilecek insan hatalarının da önüne geçilecek. Müşterilerimizin e-dönüşüm süreci ile geleneksel muhasebe anlayışının yok olmaya başladığı bu süreci sorunsuz geçirebilmeleri için yeni özellikler de sunacağız. Bu sistem sayesinde mali müşavir ve müşteri arasındaki geleneksel hizmet anlayışının daha kurumsal, hızlı ve şeffaf bir yapıya evirildiğini hep beraber göreceğiz” diye konuştu.