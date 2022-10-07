Capital ve Ekonomist dergilerinin P&G Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlediği iş dünyasının en büyük buluşması UEZ Sapanca 2022 bugün başlıyor.
Zirveyi canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlayabilirsiniz.
UEZ 2022 SAPANCAPROGRAMI
7 EKİM CUMA
08:30
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Sedef Seçkin Büyük/ Capital&Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü
08:35
Loic Tassel / P&G Avrupa Başkanı
08:45
Sayın Dr. Nureddin Nebati / T.C. Hazine ve Maliye Bakanı
09:10
TÜRKİYE’NİN YENİ GELECEK VİZYONU
Ahmet Burak Dağlıoğlu / T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı
Dr. Ali Taha Koç / T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı
Prof. Dr. Göksel Aşan / T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı
Doç. Dr. Salim Atay / T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı
Shailesh Jejurikar / P&G Global COO
Moderatör: Tankut Turnaoğlu / P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
10.15
MACARİSTAN – TÜRKİYE İŞ OLANAKLARI OTURUMU
Adnan Polat / Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Gergely Nagy / OTP Bank Macaristan
Kornel Kisgergely / EXIM Macaristan Yönetim Kurulu Başkanı & CEO
Kristóf Dr. Szabó / Macaristan İhracatı Geliştirme Ajansı HEPA CEO
Viktor Matis / Macaristan Ankara Büyükelçisi
Moderatör: Burak Aktaş / Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı HEPA Türkiye Genel Müdürü
11:20
LİDERLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AJANDASI
Erkan Kafadar / Borusan Holding Grup CEO
Mert Boysanoğlu/ MESA Holding CEO & MESA Mesken Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür Tort / Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı
Serkan Kaptan / TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı
Moderatör: Mete Buyurgan/ Ülker CEO
12:30
ÜRETİMDE GLOBAL REKABETİN ANAHTARLARI & YENİ TRENDLER
Ali Pandır / Tekfen Grup Şirketler Başkanı
Atalay Gümrah / Eczacıbaşı Topluluğu CEO
Muharrem Yılmaz / Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep Bodur Okyay / Kale Grubu Başkanı ve CEO
Moderatör: Mine Taşkaya/ GTech Kurucusu ve CEO
13:30-14:15
ÖĞLE YEMEĞİ, Ihlamur Ana Restoran NG Enjoy Otel
14:15
FİNANSIN GELECEĞİ
Alper Gökgöz / ING Genel Müdürü
Emre Karter / Citibank Türkiye Genel Müdürü & Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Akşam / Türkiye Finans Genel Müdürü
Murat Bilgiç / TSKB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Uyar / Intertech Genel Müdürü
Utku Ergüder / Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
Yılmaz Arısoy / Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
Moderatör: Hulusi Horozoğlu / Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü
15:30
ENERJİDE DENGE ARAYIŞI: YENİ KAYNAKLARA GEÇİŞ
Ahmet Dördüncü / Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı – Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Kuyan / Galata Wind Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, CEO
Murat Özyeğin / Fiba Grubu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı
Murat Pınar / EnerjiSA Enerji CEO
Ümit Nuri Yıldız / Alarko Holding A.Ş. Topluluk İcra Kurulu Başkanı
Moderatör: Onur Mumcu / McKinsey & Company Şirket Ortağı
16:45
MOBİLİTENİN YARINI
Ahu Serter / Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Doğu / Renault Grup Türkiye CEO, Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Orhun/ İspark Genel Müdürü
Kağan Dağtekin / Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi
Moises Barea / Wallbox Satıştan Sorumlu Başkan
Moderatör: Haşim Işık / Doğan Dış Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
17:45
BİRİNCİ GÜN KAPANIŞ
8 EKİM CUMARTESİ
08.35
YENİ KÜRESEL DÜZEN & GELECEK
Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande
09:00
SERMAYE PİYASASININ GELECEĞİ VE FINTECH’LERİN ROLÜ
Alkin Aksoy / Detaysoft Genel Müdürü
Ege Ertez / Yancep Kurucu Ortağı
Emre Kenci / Papara CEO
Yüksel Göktürk / Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Moderatör: Onur Topaç / Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
10:10
YARININ EKONOMİSİ İÇİN GİRİŞİMCİLİK
Ali Emre Sever / Multinet Up CEO
İlker Sözdinler / Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO
Ömer Mert / Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
Sina Afra / Tiko Kurucusu ve Girişimcilik Vakfı Başkanı
Moderatör: İhsan Elgin / Finberg Yönetim Kurulu Üyesi
11:20
GELECEĞE HAZIRLIK: YENİ NESİL YATIRIMLAR, ÇÖZÜMLER VE FIRSATLAR
Ali Ülker / Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Boyner / Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı & Boyner Grup CEO
Erol Bilecik / Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Erdemoğlu / Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Sani Şener / TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Orhan Turan / TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Moderatör: Ali Özgenç / Algoritma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ, Ihlamur Ana Restoran NG Enjoy Otel
13:30
GLOBAL EKONOMİNİN YENİ BİR SİSTEM VE GELECEK ARAYIŞI
David Lubin / Citibank Gelişmekte Olan Pazarlar Başekonomisti
Prof. Dr. Kamil Yılmaz / Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Öner Günçavdı / İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Prof. Dr. Richard Werner / Linacre College, Oxford, Bankacılık ve Finans Profesörü
Moderatör: Mehmet Erten / Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
14:40
PERAKENDEDE DÖNÜŞÜMÜN GELECEĞİ
Ahmet Atış / Atış Şirketler Grubu CEO
Davut Doğan / Doğanlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Özdilek / Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Kutay Kartallıoğlu / CarrefourSA Genel Müdürü
Sinan Öncel / BMD Yönetim Kurulu Başkanı
Moderatör: İpek Ersavaş / Estee Lauder Companies Türkiye Genel Müdürü
15:45
STARS OF REGION YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
16:15
DİJİTAL DÖNÜŞÜM: İŞ YAŞAMI VE SEKTÖRLER NASIL DEĞİŞECEK?
Bakur Kvezereli / Z Tractor Kurucusu ve CEO
Burak Elgin / Zip Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İlke Toptaş / Meta Türkiye Ülke Direktörü
İnanç Kabadayı / Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Moderatör: Mehmet Ali Akarca / Koç Sistem Genel Müdürü
17:15
KAPANIŞ KONUŞMASI
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