Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Hollanda iştiraki ZES ortaklığında İsrail, Karadağ ve İtalya’da şirket kurdu

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Hollanda’da kurulu %100 bağlı ortaklığı ZES N.V.’nin %100 doğrudan hissedarı olarak İsrail’de Zorlu Energy Solutions (ZES) Israel Ltd., Karadağ’da ZES D.O.O ve İtalya’da ZES S.R.L. unvanlı şirketleri kurduğunu duyurdu.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, şirketlerin Türkiye’de yürütülen elektrikli araç sarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla kurulduğu belirtildi.