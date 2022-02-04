Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Meta’nın % 26 hisse senedi fiyatı çöküşü, Meta’da %14 hisseye sahip olan Zuckerberg’in servetini bir günde yaklaşık 31 milyar dolar azalarak 90 milyar dolara getirdi.
Zuckerberg’in servetindeki gerileme onu Bloomberg’in milyarderler listesinde 10. sıraya yerleştirdi. Zuckerberg henüz iki hafta dünyanın en zengin altıncı insanıydı .
Hisse senedinin düşüşü devam ederse, Zuckerberg, Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre 2015’ten bu yana ilk kez dünyanın en zengin 10 kişisi listesinden düşebilir. Zuckerberg şu an net servetinin yaklaşık 77 milyar dolar olduğu Şubat 2020’de koronavirüs pandemisinin başlamasından öncesine göre daha zengin. Servetinin neredeyse tamamını Meta’daki %14’lük hisseden elde ediyor.
Zuckerberg’in net değeri, Eylül 2021’de 140 milyar doların üzerinde zirve yapmıştı.
Blomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 4 Şubat itibarıyla dünyanın en zengin 10 ismi şöyle:
- Elon Musk 231 milyar dolar
- Bernard Arnault 167 milyar dolar
- Jeff Bezos 164 milyar dolar
- Bill Gates 129 milyar dolar
- Larry Page 127 milyar dolar
- Sergey Brin 122 milyar dolar
- Warren Buffett 114 milyar dolar
- Steve Ballmer 108 milyar dolar
- Larry Ellison 100 milyar dolar
- Mark Zuckerberg 89.6 milyar dolar
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