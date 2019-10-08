10 milyon dolarlık yatırıma soyundu
Tezmaksan, AR-GE ekibinin geliştirdiği Cubebox ve Kapasitematik ürünleriyle birlikte takım tezgahları satışının yanında üretime de soyundu.
Şirket, yeni yatırım için 10 milyon dolar harcayacak. Tezmaksan, yeni iş modeli olarak kiralama da yapmaya başladı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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