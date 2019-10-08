10 milyon dolarlık yatırıma soyundu

Ekim 8, 2019 0 Yorum 51 Okunma
10 milyon dolarlık yatırıma soyundu

Tezmaksan, AR-GE ekibinin geliştirdiği Cubebox ve Kapasitematik ürünleriyle birlikte takım tezgahları satışının yanında üretime de soyundu.

Şirket, yeni yatırım için 10 milyon dolar harcayacak. Tezmaksan, yeni iş modeli olarak kiralama da yapmaya başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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