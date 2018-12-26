2018 yıl sonu beklentilerimizi yükselttik
2018’in dokuz ayında toplam aktiflerimiz yıllık bazda yüzde 37 artışla 12 milyar 848 milyon TL’ye yükseldi. Satış gelirlerimiz ise yıllık bazda yüzde 65 artışla 8 milyar 358 milyon TL oldu.
Satış gelirlerimizin dağılımında taahhüt segmenti 6 milyar 91 milyon TL ciro ile ilk sırada yer alırken onu 2 milyar 156 milyon TL ciro ile tarım segmenti takip etti. Gayrimenkul geliştirmenin cirosu 81 milyon TL, diğer faaliyetlerimiz cirosu 30 milyon TL oldu.
Dokuz ay sonunda brüt kârımız yıllık bazda 66 artışla 1 milyar 217 milyon TL’ye, FVAÖK yıllık bazda 44 artışla 982 milyon TL’ye yükseldi. Eylül 2017 itibarıyla 627 milyon TL olan vergi öncesi kârımız, yüzde 84 artışla 1 milyar 156 milyon TL’ye, 516 milyon TL olan net kârımız ise yüzde 88 artışla 968 milyon TL’ye yükseldi.
2018 yıl sonunda toplam ciromuzun 12 milyar 887 milyon TL’ye, FVAÖK’ün 1 milyar 487 milyon TL’ye, net kârımızın 1 milyar 416 milyon TL’ye yükselmesini bekliyoruz. Daha önceki beklentilerimiz ciro için 11 milyar 274 milyon TL, FVAÖK için 1 milyar 148 milyon TL, net kâr için 948 milyon TL idi.
Şirket yetkilileri
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