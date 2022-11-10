Akkök Holding’in İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, bayrağı 33 yıldır grup bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan İhsan Gökşin Durusoy’a devrediyor. Durusoy hali hazırda Akkök Holding’de İcra Kurulu Üyeliği ve Akiş GYO’da Genel Müdürlük görevlerini yürütüyor. 1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olacak bu değişim sonrası Ahmet Cemal Dördüncü Holding yönetiminde danışman olarak çalışmaya devam edecek.

Kariyerine Arçelik’te Üretim Mühendisi olarak başlayan İhsan Gökşin Durusoy, 1988-1989 yıllarında İzmir Demir Çelik A.Ş.’de Mali İşler ve Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görev aldı. 1989 yılında Akkök Grubu’na bağlı Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş.’de Bütçe Planlama Şefi olarak çalışmaya başlayan Durusoy, aynı şirkette sırasıyla Bütçe Planlama Müdürü ve Stratejik Planlama Direktörü olarak farklı görevlerde bulundu. Akiş GYO’da 2007 yılında Genel Müdür Yardımcısı olan Durusoy, 2009 yılından itibaren de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görevine devam ederken, farklı Akkök Grubu Şirketleri’nde de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Durusoy, 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra 1987 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İhsan Gökşin Durusoy evli ve 1 çocuk babasıdır.