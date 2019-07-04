AR-GE yatırımlarımıza devam ediyoruz
İlk çeyrekte net satış gelirlerimizi, 2018 ilk çeyreğe oranla yüzde 21 artırarak 81 milyon TL’ye çıkardık. FVAÖK yüzde 14 artarak 28 milyon TL’ye ulaştı, pay başına kazancımız yüzde 12 arttı. Bu dönemde nakit yaratma gücümüzü artırdık ve ilk çeyreği yüksek likiditeyle kapattık.
Romanya’daki iştirakimiz Total Soft’un net satış gelirleri, yüzde 55 artarken brüt kârlılığı yüzde 45’ten yüzde 49’a çıktı. 14,7 milyon TL olarak gerçekleşen net kâr, Total Soft’un Euro borçlarıyla ilintili olarak Romanya para biriminin değer kaybı sonucu oluşan kur farkı giderleri ve Türkiye’de ertelenen vergi giderindeki artış nedeniyle olumsuz etkilendi.
Bölgesel güç olma yolunda ilerlerken en önemli desteklerimizden biri de AR-GE’ye verdiğimiz önem. Bu dönemde de AR-GE yatırımlarımızı sürdürdük, Romanya’daki iştirakimizin AR-GE yatırımlarıyla birlikte faturalanan gelirlerimizin yüzde 35’ini bu alana ayırdık.
Türkiye’de e-devlet çözümlerinde şirket sayısına göre sektör liderliğini sürdüren eLogo ise müşteri sayısını yıllık bazda yüzde 34 genişletti. Kontör gelirleri yüzde 33 arttı.
M. Buğra Koyuncu/Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı
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