Otomotiv, savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri, bilişim ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren Coşkunöz Holding, AR-GE ve inovasyonu holding stratejisinin merkezine koyuyor.

Türkiye’nin dış ticaret açığının düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek katma değerli ürünlere odaklandıklarını söyleyen Coşkunöz Holding AR-GE Direktörü Volkan Akıncı, AR-GE’ye 4 milyon Euro ayırdıklarını belirtiyor.

Coşkunöz Holding, otomotiv, savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri, bilişim ve lojistik alanlarında toplam yedi sektörde 12 şirketiyle Türkiye ekonomisinin ve sanayisinin gelişimi için çalışıyor. 70 yıldır kesintisiz bir şekilde yer aldığı sektörlerde öncü olma vizyonuyla üretmeye devam ediyor.

Sahip oldukları mühendislik kadrosu, bilgi birikimi, üretim altyapısıyla Türkiye’nin önde gelen kuruluşları arasında yer aldıklarını söyleyen Coşkunöz Holding AR-GE Direktörü Volkan Akıncı, “Uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz çerçevesinde ülkemize katkı sağlayan yerli bir şirket olmaya devam ediyoruz” diyor.

Şirket, toplam 130 bin metrekare kapalı alana sahip 12 üretim yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürüyor. 33 aktif

müşterisi için mühendislik, proje yönetimi gibi konularda hizmet veriyor ve ürün temin ediyor.

MERKEZDE AR-GE VAR *

Coşkunöz Holding’in AR-GE serüveni stratejik hedefleri doğrultusunda 2006 yılında bir birim altında toplanarak Uludağ Üniversitesi Teknokent bünyesinde başladı.

Merkez, 2010 yılından bu yana AR-GE merkezi unvanı ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yerleşkesinde çalışmalarına devam ediyor.

Holding kurucusu Kemal Çoşkunöz’ün temellerini attığı ve şirket içinde kesintisiz devam eden AR-GE ve inovasyon, holding stratejisinin merkezinde konumlanıyor.

Coşkunöz Holding bünyesinde yer alan tüm şirketler için gerekli AR-GE çalışmaları bu merkezden yürütülüyoruz. Buna ek olarak, Rusya ve Romanya’da yer alan şirketlerin de AR-GE faaliyetleri Bursa merkezden sağlanıyor.

Holding, sürekli yeniliği arayan bakış açısı ile sektörün ihtiyaçlarını belirleyerek, inovatif çalışmalarla topluma dokunacak işler üretmeye odaklanıyor.

Bu kapsamda çalışmalarını, Türkiye’nin dış ticaret açığının düşürülmesinde en fazla ihtiyaç duyduğu bazı yüksek katma değerli teknolojiler ile otomotiv, savunma havacılık ve enerji sektörlerinde karbon salınımı değerlerinin düşürülmesi amaçlı teknolojilerin geliştirilmesi üzerine kurguladı.

Üretim tesisleri, ürünlerin kalitesi ve çalışmaların çevreye duyarlılığını günden güne geliştirerek hedeflerini bir adım öteye taşıyan şirket, toplam 65 araştırmacı ve teknisyenin görev aldığı merkezinde her yıl yaklaşık 4 milyon Euro civarında bütçe ayırıyor.

YÜKSEK KATMA DEĞERE ODAKLANIYOR *

Coşkunöz AR-GE Merkezi olarak daima ‘yüksek katma değere’ odaklanıyor. Çalışmalarında teknolojiyi yakından takip ediyor. Otomotiv sektöründe, en güncel teknolojilerle müşterilerine maliyet ve zaman açısından en etkin çözümü sunuyor.

Araç hafifletme çalışmalarında en kritik teknolojilerden olan lazer ve sürtünme karıştırma kaynağı uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapan Türkiye’deki ilk ve tek AR-GE merkezi. Departmanlar birçok yeni ürün için çalışmalar yürütüyor.

Özellikle otomotivde yüksek mukavemetli saclar ve yeni nesil alternatif malzemelerin kullanımına odaklanılıyor. Aynı zamanda yerli otomobil projesinde tasarım dahil yer almak üzere ciddi çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Faaliyet gösterıllen sektörlere yönelik özel olarak gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra 3D teknolojiler denilen, katmanlı imalat teknolojileri olarak tanımlanabilecek projeler üzerinde çalışan şirket, ayrıca birleştirme teknolojilerine ilişkin çalışmalar da yürütüyor.

Birleştirme teknolojilerinde lazer kaynak, sürtünme kaynaştırma kaynağı tekniği üzerine kapsamlı bir araştırma yaptıklarını söyleyen Akıncı, “Diğer taraftan da malzeme ve ürün geliştirme konusunda çalışmalarımız mevcut” diyor.

Coşkunöz Holding, dijital dönüşüm yol haritası kapsamında, bir diğer AR-GE Merkezi, CITS (Cloud Information Technology Services) şirketiyle de akıllı üretim sistemleri, veri analitiği ve makine öğrenmesi alanlarında ortak faaliyetler yürütüyor.

Aynı zamanda Coşkunöz Kalıp Makina bağlı teknoloji şirketi CITS ortaklığında gerçekleştirilen “Ramakkala Bildirim Sistemi Yazılım Projesi” ile iş sağlığı ve güvenliği için proje yürütüldü. Proje bu anlamda, MESS İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yarışması’nda Altın Eldiven ve MESS Eğitim Vakfı’ndan “Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti” ödülünü aldı.

TIBBİ EKİPMANA ODAKLANDI *

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de hüküm süren salgın nedeniyle, zorlu koşullar altında verilen mücadeleyi güçlendirmek, devletin ve sağlık kuruluşlarının çalışmalarına destek olmak amacıyla nisan ayında önemli bir adım atıldı.

Coşkunöz Eğitim Vakfı iş birliğiyle, Coşkunöz Metal Form fabrikasında İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla pandemi

hastanelerine gönderilmek üzere koruyucu ekipman ve yeni medikal cihazların üretimini yapıldı.

Bu mücadele için gerek AR-GE gerekse mühendislik departmanlarımız medikal ürün tasarımı veya tasarım geliştirme konusunda çalıştı. Önümüzdeki dönemde ihtiyaçlar dahilinde de tekrar destek vermeye ve seri üretim yapmaya devam edilecek.

PATENTİ ÖNEMSİYOR *

Kurulduğu günden bu yana sınai haklar konusundaki çalışmalarıyla öne çıkan Coşkunöz Holding, AR-GE merkezleri arasında kendi sektöründe ilk sırada yer alırken, TPE başvuru sıralamasında Türkiye çapında ilk 30 firmanın arasında bulunuyor.

Halihazırda dördü uluslararası olmak üzere toplam 18 patent tescili ve süreci devam eden 46 adet patent başvurusu bulunuyor. Akıncı, “Ancak asıl önemlisi bu başvurular sonrasında ticarileşme ve katma değere dönüştürme çabamızdır. Fikri haklar çalışmalarımızda, özellikle uluslararası pazarda rekabetçi ürünler ve teknolojilere odaklanıyoruz” diyor.

“SATIN ALMA VE BİRLEŞMELER GÜNDEMİNDE *

Şirketin ayrıca 2019’da biten Hançer projesi iş birliği bulunuyor. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından geleceğe dönük yeni teknoloji alanlarında projeler başlatma hedefi ile gerçekleşen ‘AR-GE Paneli’ kapsamında, ‘Hançer’ projesi için sözleşme imzalandı.

‘Sıcak Şekillendirme ile Multifazlı Çelik Geliştirme -Hançer’ projesi ile kara savunma sistemlerine destek sağlayacak tasarımlar SSB için geliştirilecek.

Bunun yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında bulundukları sektörlerde varlıklarını güçlendirecek ortaklık, satın alma ve birleşmeler üzerinde yoğun çalıştıklarını söyleyen Akıncı, “Hedefimiz 2020 sonuna kadar en az iki bu tip operasyonu gerçekleştirmek” diyor.