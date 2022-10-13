Doğan Holding, çelik halat ve tel üreticisi Çelik Halat’taki hisselerinin tamamını Artaş İnşaat ve Betatrans Lojistik şirketlerine satmak üzere anlaşma imzaladı.

Doğan Holding, değer odaklı, öncü ve sürdürülebilir bir yatırım holding perspektifiyle yürüttüğü sadeleşme, dijitalleşme ve odaklanma gibi projelerle portföy yapısını dönüştürmeye devam ediyor. Holding bu kapsamda, Çelik Halat’taki yüzde 69,83 hissesinin yüzde 75’ine karşılık gelen kısmını Artaş İnşaat’a; yüzde 25’ine karşılık gelen kısmını ise Betatrans Lojistik’e devretme kararı aldı.

Çelik Halat hisselerinin yüzde 30,17’si Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Doğan Holding’e ait söz konusu payların devir işlemleri ise Rekabet Kurulu onayının ardından tamamlanacak.