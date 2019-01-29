En yüksek üç aylık grup geliri ve FVAÖK’ü
2018 yılının üçüncü çeyreğinde gelirlerimizi yüzde 26,1 artırarak 5,8 milyar TL’ye, FVAÖK’ü yüzde 46,6 artırarak 2,4 milyar TL’ye çıkardık. Tüm zamanların en yüksek üç aylık grup geliri ile FVAÖK’üne imza attık. FVAÖK marjımız yüzde 41,3, net kârımız 241 milyon TL olarak gerçekleşti. Artan performansın etkisiyle iki yıllık kümülatif gelir büyümemiz yüzde 59, FVAÖK artışımız yüzde 97 oldu.
2018’in dokuz ayında Turkcell Grubu olarak toplamda, yüzde 20,8 büyümeyle 15,7 milyar TL ciroya, yüzde 45,9 artışla 6,5 milyar TL FVAÖK’e ve yüzde 41,8 FVAÖK marjına ulaştık. Dokuz aydaki net kârımız ise 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti.
Bu tablo, dijital iş modelimizle istikrarlı büyümeye devam ettiğimizin kanıtı. Dokuz ayda gerçekleşen güçlü performansımızı esas alarak, 2018 yıl sonunda gelir büyümesi ve FVAÖK marjı hedeflerimizi sırasıyla, yüzde 20-22 ve yüzde 39-41 olarak yukarı yönlü revize ettik.
Dijital servislerin indirilme rakamı, bu çeyrekteki ivmeyle birlikte 130 milyona ulaştı. Üç yıl içinde hedefimiz, bu rakamı 1 milyara çıkarmak.
Kaan Terzioğlu/Turkcell Genel Müdürü
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