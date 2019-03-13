İhracatın desteğiyle büyümemizi sürdürdük
- 2018’de satışlarımızı yüzde 23,4 artırarak 6 milyar TL’ye, ana ortaklığa ait net dönem kârımızı yüzde 76,4 artırarak 701 milyon TL’ye yükselttik. FVAÖK yüzde 28 artışla 939 milyon TL’ye, FVAÖK marjımız yüzde 15,8 ile rekor seviyeye ulaştı.
- İhracat ve yurtdışı faaliyetlerinin artan desteğiyle büyümemizi sürdürdük. Türkiye operasyonlarımız yüzde 17 büyürken ihracat ve yurtdışı atıştırmalık operasyonlarımızın büyümesi yüzde 41,5 oldu. İhracat ve yurtdışı operasyonlarımızın toplam satış içindeki payı yüzde 38’e çıktı.
- 2018’e Ülker Flipz, Biskrem Extra, Fırından Mozaik Kek, O’lala Waffle Kek, Piko 5 ve Godiva Masterpiece gibi portföyümüze güç katacak inovasyonlarla başladık. Türkiye’deki tesislerimizi Godiva tablet çikolatalarının üretim üssü haline getirdik. 2018’de toplam atıştırmalık ciromuz yüzde 25 büyüdü.
- 2019’da da enflasyonla etkili ve sürdürülebilir bir mücadele için israfsız üretim modeliyle verimliliği artıracak çalışmalara devam edeceğiz. Maliyet avantajı yaratacak projelerimiz ve marka yatırımlarımız da sürecek.
Mehmet Tütüncü/Ülker CEO’su
Önceki haber Turizmde pazarlar değişmeye başladı
Sonraki haber “Tarım” sanayicinin gündemine girdi!
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?