İhracatta büyümeyi Afrika’yla sürdürecek
Anadolu 500’de ihracatını en çok artıran şirket demir-çelik sektöründen çıktı.
2018’de ihracatını yüzde 449 artıran Corbus Çelik, bu başarısını yeni pazarlara borçlu.
İnşaat çeliği ihracatına odaklanan şirket, bu dönemde Afrika ülkelerine açılarak hızlı çıkış yakaladı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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