İlk çeyrekte 1,5 milyar TL yatırım yaptık
İlk çeyrekte disiplinli yönetim anlayışımız, dengeli portföyümüz ve güçlü bilançomuz ile başarılı finansal sonuçlara ulaştık. Konsolide bazda toplam 34,3 milyar TL gelir elde ettik. Ana ortaklık payı net dönem kârımız 779 milyon TL oldu.
Kısa vadeli dalgalanmaları en iyi şekilde yönetirken uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda teknolojiye, inovasyona ve insan kaynağımıza yatırım yapıyoruz. İlk çeyrekteki 1,5 milyar TL kombine yatırım da ülkemize inancımızın göstergesi.
Mart ayında 750 milyon dolarlık altı yıl vadeli Eurobond ihracımızı tamamladık. Bu işlemle likiditemizi artırırken güçlü bilanço yapımızı koruduk. YKB ise 650 milyon dolar ana sermaye niteliğinde tahvil ihracını tamamladı. Bu ihraç, bir Türk mevduat bankası tarafından yurtdışında piyasa katılımlı tahvil ihracı yoluyla gerçekleştirilen ilk dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanması işlemi oldu.
Tofaş’ta 2015’te 1 milyar dolar yatırımla hayata geçirdiğimiz Egea ailesinin 2024’e kadar üretimine karar verdik. Bu kapsamda 2020 sonuna kadar yaklaşık 225 milyon dolarlık yatırım öngörüyoruz.
Levent Çakıroğlu/Koç Holding CEO’su
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