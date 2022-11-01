Sabancı Topluluğu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yıl dönümünü sahada çalışarak kutladı. Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliği başlattıklarını söyleyen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Toplam 7 bin gönüllüyle 35 bin saati bu seferberliğe ayırdıklarını belirtti. Alper, projenin önümüzdeki yıl 60 bin gönüllüyle 81 ile yayılacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl başlatılan Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin kapsamını bu yıl daha da genişleterek Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğine imza atan Sabancı Topluluğu, 16 şirket ve kurumunun katılımıyla 41 ilde gerçekleştirdiği 120 etkinlikte, 15 bini aşkın gönüllüsüyle yıl boyunca sahada olmaya devam edecek.

Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Çanakkale’de düzenlenen seferberlik etkinliğinde konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Geçen yıl Topluluğumuzun kuruluş yeri olan Adana’da başlattığımız seferberliği bu yıl ülkemizin farklı bir ucuna, Çanakkale’ye taşıdık. Bir ulusun bağımsızlığını, var olma mücadelesini dünya literatürüne sokan; inancın ve adanmışlığın imkansızlıklara karşı zaferini temsil eden Çanakkale gibi bir yerde, böylesine anlamlı bir tarihte, Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğini hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz” dedi.

ARICILARA DESTEK

Çanakkale’de düzenlenen seferberlik basın toplantısına Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper liderliğinde, yüzlerce Sabancı Gönüllüsünün yanı sıra bölge halkı da katıldı. Çanakkale Pazarlı Köyü Bal Ormanı’na arıların su ihtiyacını karşılamak üzere su depoları ve arı üreticilerinin ihtiyaçları doğrultusunda kamelya yapıldı. Kovanların konulması için orman içerisinde 2 bin 500 adet kovan sehpası yerleştirildi. Bölgede arı üreticilerine kovan desteği sağlandı.

Çanakkale Gelibolu’da Orman Bakanlığı tarafından yönlendirilen bal ormanına, orman ekosisteminin gereksinimleri ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayacak ve arıcılık faaliyetlerini ve bal üretimini destekleyecek nektarlı türlerin ekim ve dikimi yapıldı. Bitki örtüsü çeşitlenen bölgeye bal arılarının gelmesi ile arıların yapacağı tozlaşma sayesinde biyolojik çeşitliliğin artması bekleniyor. Bitki örtüsü geliştikçe bozulan toprak yapısının miktarı azalacak ve topraklar erozyona karşı korunmuş olacak. Bal ormanı ile birlikte bölge halkına ekonomik gelir sağlamak için arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve bal üretiminde de önemli artışlar sağlanması planlanıyor. Tüm bu çalışmaların sürdürülebilir ormancılık/doğa temelli çözüm faaliyeti ile gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Bal ormanı ile birlikte 200 milyon arı için yaşam alanı oluşturuyor ve ekosistem için onarıcı dönüşler elde edilmesi hedefleniyor. Sabancı Topluluğu tarafından Türkiye genelinde yapımına başlanan yangın söndürme havuzlarından biri de bölgeye yapılıyor.

35 BİN SAAT ÇALIŞILDI

Toplam 7 bin gönüllüyle 35 bin saati bu seferberliğe ayırdıklarını ifade eden Alper, yaklaşık 15 gün boyunca, fidan diktiklerini, çöpleri topladıklarını, atıkları ayrıştırdıklarını, gübreleme yaptıklarını, okul boyadıklarını, kitap bağışladıklarını, ahırlar ve geçici konutlar inşa ettiklerini, yardım kolileri hazırladıklarını ifade etti. Alper, projenin önümüzdeki yıl 60 bin gönüllüyle 81 ile yayılacağını söyledi.

Bu yıl bu hareketin kapsamını çok daha genişlettiklerini ifade eden Cenk Alper, “15 bini aşkın Sabancı gönüllümüzle birlikte, Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğini hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 11 olan il sayısını bu sene 41’e yükselttik. 16 şirketimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 32 farklı sosyal proje kapsamında 120 etkinlikle birlikte, karşılıksız sevmenin, aslında bu topraklara değer katmak olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Gençlerimizin geleceğe hazırlanması, kadınların iş gücüne katılımı, iklim acil durumu ile kalıcı mücadelenin sağlanması, biyoçeşitliliğe destek verilmesi gibi farklı başlıklarda hayata geçirdiğimiz ve yıl boyunca devam eden proje ve uygulamalarla, topyekûn bir seferberlik ilan ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Füzyon teknolojisine yatırım yaptık”

ABD Delaware’de Sabancı Renewables adlı şirketle yenilenebilir enerjiye yatırım yapacaklarını belirten Cenk Alper, ABD’de enerji güvenliği ve iklim değişikliği için 369 milyar dolarlık kaynak aktarılacak The Inflation Reduction Act (IRA-Enflasyonu Düşürme Yasası) kapsamında da desteklerden yararlanacaklarını açıkladı. “Sadece ABD’de değil Türkiye’de yatırım açıkladık” diyen Alper, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ana yoğunluğumuz Türkiye ve enerji güvenliği problemini Türkiye’de ortadan kaldırmak. Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji filosuna sahibiz. Sadece yenilenebilir enerji yatırımlarının dünyanın enerji sorununa çözüm olmayacağını biliyoruz. Dolayısıyla buradaki birikimimizi başka ülkelere götürmek ve oradan öğrendiğimiz teknolojileri tekrar buraya getirmemiz gerekiyor. Bu anlamda ABD’de güneş enerjisi yatırımımızı duyurduk ama bununla birlikte çok önemli 2 teknoloji daha var. Füzyon teknolojisi, şu an en umut vaat eden teknoloji. Hiçbir artığı olmayan temiz bir teknoloji. Buna da yatırım yaptık. Bir de derin termal dediğimiz, sıcak katmanlara ulaşacak delme teknolojisiyle su buharı üretmek ve bu su buharıyla termik santrallerimizi çalıştırmak için yaptığımız önemli bir yatırım var. Orada bir enerji oyuncusu olarak var olabilirseniz bu yatırımları yapabiliyorsunuz. Ana amacımız o. Sonra da bu yatırımları tekrar ülkeye getirmek. Şu anda enerjinin payı bankamıza eşit ve artmaya devam edecek.”