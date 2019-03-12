Turkcell’e 150 milyon dolar kredi
Mobil Dünya Kongresi kapsamında Turkcell, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası ile 150 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.
Turkcell’in Nisan 2021’e kadar kullanılmak üzere aldığı bu krediyi, Ericsson’dan tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla kullanacağı bilgisi verildi.
Dijital ihracat kapsamında çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirten Turkcell Grup Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz “İş modelimizi risklerden koruma stratejimiz kapsamında, önemli bir araç olan başarılı likidite yönetimi için hem yerel hem de uluslararası piyasaları sürekli takip halindeyiz.
Likidite yönetiminde, finansman kaynak çeşitlendirmesi ve vade uzatılması öncelikli hedeflerimiz arasında” dedi.
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