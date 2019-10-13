2020’de yüzde 30 büyüme hedefliyoruz
RE/MAX Türkiye, 2020 yılında 50 yeni franchise vererek yüzde 30 büyümeyi hedefliyor. RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn, bu yılın sonuna kadar 245 ve 2020 yılı sonuna kadar da 300 bayiye ulaşacaklarını söylüyor.
E/MAX Global 1973 yılında kuruldu. Gayrimenkul sektöründe pek çok ilki gerçekleştiren şirket, 115’in üzerinde ülkede, 8 binden fazla franchise ofisinde görev yapan 120 binden fazla gayrimenkul danışmanıyla hizmet veriyor. Türkiye’de de gayrimenkul danışmanlığı işinin gelişiminde önemli rol oynayan şirket, pazardaki büyümesine 2020 yılında da devam edecek.
2020 yılında 50 yeni franchise vererek yüzde 30 büyümeyi hedeflediklerini söyleyen RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn ile hem RE/MAX’ın vizyonunu hem de sektörü konuştuk.
Kısaca RE/MAX’ın global büyümesinden bahsedebilir misiniz?
Şirketimiz bugüne dek birçok konuda ilkleri hayata geçirdi. Dünyayı değiştiren 50 şirket arasında gayrimenkul sektöründe ilk marka olan RE/MAX, Top 200 Franchise Listesi’nde gayrimenkul sektöründe ilk 10’a giren ilk marka ve gayrimenkul eğitim akademisi olan ilk marka gibi önemli unvanlara sahip.
RE/MAX Global, dünya genelindeki hızlı büyümesini 2019’da da sürdürdü. Şirket, 115’in üzerinde ülkede, 8 binden fazla franchise ofisinde görev yapan 120 binden fazla gayrimenkul danışmanıyla hizmet veriyor.
RE/MAX Türkiye olarak 2020 yılı büyüme hedefiniz nedir?
2020 yılında 50 yeni franchise vererek yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz. 2019 sonuna doğru 245 ofis olmayı hedefliyoruz. 2020 yılı sonuna kadar da 300 bayi olmayı öngörüyoruz.
2019 gayrimenkul sektörü için nasıl bir yıl oldu?
2019 yılı gayrimenkul sektörü için son derece zorlu bir yıl oldu. Döviz kurundaki dalgalanmalar inşaat sektörünün maliyetlerini yukarı çekti. Bu da kaçınılmaz olarak fiyatlara yansıdı.
Ancak zamanında ve yerinde alınan önlemlerin ve yapılan düzenlemelerin faydalarının görüldüğü de muhakkak. Sadece sektörel açıdan değil mesleki açıdan da beklentilerimiz var. Gayrimenkul danışmanlığı mesleğinin hizmet kalitesinin yükselmesini, hem alıcı hem satıcı tarafındaki müşteri memnuniyetinin artırılmasını istiyoruz.
2020 yılı için beklentileriniz nelerdir?
RE/MAX Türkiye, müşteri memnuniyetinin yanı sıra çalışanlarının eğitimine verdiği değer ve önemle de tanınan bir marka. Bu kapsamda 2019’da odaklandığımız başlıca konulardan biri online eğitim.
Müşteri memnuniyetini daha üst seviyeye taşıyacak aktiviteler gerçekleştirmek 2020 yılında da önceliklerimiz arasında. RE/MAX Türkiye olarak dijitalleşme ve bu kapsamdaki tüm başlıklar çok uzun bir süredir gündemimizde. Öyle ki dijital pazarlama departmanımız da mevcut. Biz müşteri deneyiminin dijital dönüşümün nihai hedefi olduğuna inanıyoruz.
RE/MAX TEMSİLCİSİ OLMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?
“Girişimciler, markamızın sağladığı know-how’dan ve düzenli eğitim olanaklarından direkt fayda sağlayarak, gelirlerini olabilecek en yüksek düzeye çıkarabiliyorlar.
RE/MAX sistemi içerisinde 28 bin 500’den fazla portföy ile paylaşımlı olarak bayilerimiz fayda sağlıyor. Bu sisteme hazır olarak ekipleriyle birlikte başlıyorlar ve bu işe girerken stok ve personel maliyetleri bulunmuyor.”
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