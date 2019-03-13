Gayrimenkulde trend yaşlı kasabaları oldu

Mart 13, 2019 0 Yorum 92 Okunma
Gayrimenkulde trend yaşlı kasabaları oldu

Yaşlanan nüfus, küçülen aileler, kentten kaçış isteği gibi faktörler gayrimenkulde yaşlı kasabaları konseptini ortaya çıkardı.

Ant Yapı’dan Babacan Holding’e kadar birçok şirket 65 yaş üstü emeklilere yönelik yaşlı kasabaları inşa etmek için kolları sıvadı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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