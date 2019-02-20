İnşaat malzemecileri dış pazarla büyüyor

Şubat 20, 2019 0 Yorum 64 Okunma
İnşaat malzemecileri dış pazarla büyüyor

İnşaat malzemeleri sanayi, iç pazardaki daralmanın etkisiyle ihracata yöneldi.

Sektör, çimentodan seramiğe kadar farklı ürünlerin ihracatını yapıyor.

2018’de 21,5 milyar dolar olan inşaat malzemeleri ihracatının bu yıl 24 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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