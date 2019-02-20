İnşaat malzemecileri dış pazarla büyüyor
İnşaat malzemeleri sanayi, iç pazardaki daralmanın etkisiyle ihracata yöneldi.
Sektör, çimentodan seramiğe kadar farklı ürünlerin ihracatını yapıyor.
2018’de 21,5 milyar dolar olan inşaat malzemeleri ihracatının bu yıl 24 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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