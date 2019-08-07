‘İyi yaşam’ trendi yatırımları tetikledi

Ağustos 7, 2019 0 Yorum 61 Okunma
‘İyi yaşam’ trendi yatırımları tetikledi

Avrupalıların sağlıklarını koruma maksatlı olarak uzun yıllardır uyguladıkları ‘iyi yaşam’ trendi ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı.

Türkiye’de iyi yaşama yönelik hizmet veren otel ve merkezlerin sayısı giderek artıyor.

Bu alanda yeni yatırım planları da var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.




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