‘İyi yaşam’ trendi yatırımları tetikledi
Avrupalıların sağlıklarını koruma maksatlı olarak uzun yıllardır uyguladıkları ‘iyi yaşam’ trendi ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı.
Türkiye’de iyi yaşama yönelik hizmet veren otel ve merkezlerin sayısı giderek artıyor.
Bu alanda yeni yatırım planları da var.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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