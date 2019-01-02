Talep artışı için yeni politikalar istiyor
Gayrimenkul sektörü, 2019 yılında yeni politikaların hayata geçirilmesini istiyor.
Emlak Katılım Bankası’nın konumlandırılması, ilk konut edinimine sağlanan teşvikler, alternatif finansman modelleri gibi konular sektörün 2019’daki gündem maddeleri olacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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