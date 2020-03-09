Yabancı alımlarının yüzde 35'i vatandaşlık için - Ekonomist

Yabancı alımlarının yüzde 35’i vatandaşlık için
EVA Gayrimenkul Değerleme’ye göre, 2019 yılında yabancıların Türkiye’de yaptıkları gayrimenkul yatırımlarının yüzde 35’ini vatandaşlık edinimi oluşturdu.
Ülke genelindeki vatandaşlık edinimi için yabancıların gayrimenkul yatırımlarında Konya ilk sırada yer alırken, megakent İstanbul’daki yabancı yatırımlarında da Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü ilçeleri ilk üçte yer aldı.
EVA Gayrimenkul Değerleme, 2019 yılında yabancıların vatandaşlık edinimi için Türkiye’de yaptıkları gayrimenkul yatırımlarını inceledi. Geçen yıl Türkiye’de yapılan 10 milyon 871 bin 131 metrekarelik gayrimenkul yatırımının yüzde 35’inin vatandaşlık edinimi için olduğu belirlendi.
Yabancıların vatandaşlık edinimi için aldığı gayrimenkullerin, toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazından yaklaşık yüzde 15’inin de İstanbul’dan edinildiği belirlendi.
Yabancıların 2019’daki tüm gayrimenkul çeşitleri bazında vatandaşlık edinimi için Türkiye’de yaptıkları yatırımlara göre, ülke bazında ilk sırada Mısır yer aldı. Mısır’ı, İran, Irak, Filistin, Katar, Çin, Yemen, Afganistan, Ürdün ve İsrail izledi.
Yabancıların, 2019 yılında vatandaşlık edinimi için gayrimenkul edinimlerinde en çok tercih ettiği il Konya oldu. Konya’yı sırasıyla, İstanbul, Afyonkarahisar, Manisa, Karaman, Bilecik, Bolu,Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli takip etti.
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