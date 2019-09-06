Yeniden büyüme dönemi başladı
Mortgage kredileri, geçen yılın ağustos ayından bu yana hem nominal hem de reel olarak küçülüyordu. İnşaat sektörünün içine girdiği sıkıntıların aşılması için sürekli kampanyalar yapılmış ancak bir türlü istenen performans yakalanamamıştı.
Kısa bir süre önce kamu bankalarının 500 bin TL’ye kadar aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi kullandırmasıyla hareketlenen piyasada ilk meyvelerin alınmaya başladığı söylenebilir.
Kamu bankalarının bu atağına karşılık, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi ve Akbank gibi büyükler de aylık faiz oranlarını yüzde 1,34-1,35 seviyelerine çekmişti.
Mortgage faiz oranlarındaki düşüş kredi hacmine de yansımaya başladı. Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, “Bu haftaki veriler yüzümüzü güldürdü. Sektör olarak sürekli küçülüyorduk, bu hafta ise 1,2 milyar TL büyüdük” diyor.
İnşaat sektörü oyuncuları ve bankacılarla konuşarak yaptığımız küçük bir araştırmaya göre, mortgage kredilerinin yeniden büyümeye başlamasında üç faktör öne çıkıyor.
Birincisi, kamu bankalarının öncülüğü ve özel bankaların ayak uydurmasıyla başlayan faiz indirimi. İkincisi, geçen yılın ağustos ayında döviz kurlarındaki hızlı yükseliş ve sert dalgalanma sonrasında ertelenen talebin devreye girmeye başlaması.
Üçüncüsü de, bütün mal gruplarında fiyatların yükselmesine rağmen konut fiyatlarında artış olmamasının alıcının gözünde “Artık fiyatlar yükselir” düşüncesini oluşturması.
Nitekim, mortgage kredisi talebindeki artış fiyatlara bir miktar yansımaya başladı bile.
Bir inşaat şirketinin pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı, “Neredeyse iki yıldır aynı düzeyde seyreden fiyatlarla satış yapmaya çalışıyorduk. Maliyetler çok arttı ve biz de yüzde 5 civarında bir ayarlama yaptık” diyor.
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