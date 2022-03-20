Melek yatırımcıların girişimlere erken aşamada yatırım yaparak destek sağladıkları ekosistem, geçen yıl büyümeye devam etti.

Melek ağların dahil olduğu yatırım turlarını ortaya koyduğumuz tabloya göre, 2021 yılında melek yatırımcılar ve ağlar 46 şirkete 14 milyon dolar yatırım yaptı.

Bu yıl da yatırımların sürmesi hedefleniyor. Türkiye’deki sekiz melek ağa 2022 hedef ve planlarını sorduk. İşte meleklerin 2022 yatırım planları…

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