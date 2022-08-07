Türkiye genelinde açılacak yeni Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) sanayi üretiminde çarkları hızlandıracak.

Toplamda 2,4 milyon kişiye istihdam sağlayan 372 OSB’ye eklenecek yeni adresler istihdama önemli katkı sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan başvurulara göre 28 ilde 37 yeni OSB’nin arazi tahsis çalışması başladı.

Yatırımcılarını bekleyen bu OSB’lerin devreye girmesiyle 300 bin kişiye daha istihdam sağlanması bekleniyor.

Son dönemde yüksek enflasyon nedeniyle maliyet baskısı hayli artmış olsa da Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam ve ihracatının can damarlarından biri olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), yeni yatırımlarla istihdama katkıyı artırmayı sürdürüyor.

Türkiye genelinde sayıları 372’ye ulaşan ve 2 milyon 412 bin kişiye istihdam sağlayan mevcut OSB’lere ek olarak önümüzdeki süreçte 37 yeni OSB’nin açılması için de hazırlıklar hızlandı.

Bulundukları kentin ekonomisini güçlendirmesi beklenen OSB’ler konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ilave yer almak ve yeni OSB’ler kurmak için başvuru yapacak iller sıraya girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ekonomist’e yaptığı açıklamaya göre yeni OSB yatırımları için 28 ilde kurulması planlanan 37 OSB’nin yer seçim çalışmaları sürüyor. 1

3 bin hektarlık alanda kurulması planlanan 37 yeni OSB’nin 300 bin kişilik ek istihdam sağlaması bekleniyor.

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