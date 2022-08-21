İş dünyasının genç liderleri, başarı öyküleri yazmaya devam ediyor. Bu yıl yedincisini gerçekleştirdiğimiz ‘40 Yaş Altı 40 CEO Araştırması’nın sonuçlarına göre; genç liderler yönettikleri şirketlerde önemli bir büyüme hamlesine imza atmış durumda.

40 Yaş Altı 40 CEO Araştırması’nın ciro ve istihdam verileri genç yöneticilerin verdikleri zorlu mücadeleyi gösterirken, yönettikleri toplam ciroda ise bir önceki yıla göre yüzde 149,2 artışa işaret ediyor. Geçen yıl 40 genç CEO’nun yönettiği ciro 56,5 milyar TL iken, bu yıl bu rakamın 140,8 milyar TL’ye yükseldiği görülüyor.

Yine önemli bir gösterge olan istihdamda da yükseliş dikkat çekiyor. Bu yıl genç liderlerin yönettikleri toplam istihdam 82 bin 357 kişi oldu.

Pandeminin getirdiği değişim sürecine hızla adapte olan genç yöneticiler, enflasyonist baskının damgasını vurduğu zorlu ekonomik koşullara rağmen geçen bir yılda başarılı sınav verdi.

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu yavaşlama eğilimi, ekonomide daralan talep, iş gücü piyasasındaki negatif eğilim, yüksek döviz kuru, tutulamayan enflasyon gibi yapısal sorunlara rağmen genç yöneticiler, lideri oldukları şirketleri büyütmeyi başardı.

Bu yıl yedincisini gerçekleştirdiğimiz ‘40 Yaş Altı 40 CEO Araştırması’ bu başarıyı net bir şekilde gözler önüne seriyor. Geçen yıl araştırmamızda yer alan 40 genç CEO, toplamda 56,5 milyar TL’lik bir ciroyu yönetirken, bu yıl bu rakamın 140,8 milyar TL’ye çıktığı görülüyor.

Ekonomist dergisi olarak iş dünyasında genç yöneticilerin yükseliş serüvenine ışık tuttuğumuz 40 Yaş Altı 40 CEO araştırması, ciro ve istihdamda büyümenin gelecek yılda süreceğine işaret ediyor.

Yatırıma ara vermeden, yurtdışı adımları hızlandırarak liderlik ettikleri şirketleri global markalaşma sürecine hazırlayan genç liderler, yönettikleri gruplarda istihdamı da artırdı.

Geçen yıl 67 bin olan genç liderlerin yönettikleri toplam istihdam, bu yıl 82 bin 357 kişiye ulaştı.

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