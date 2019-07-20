Anadolu 500
İş dünyasının Anadolu’dan çıkan önderlerini sıraladığımız “Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı” araştırmasının 2019 sonuçları belli oldu.
Her biri bulundukları kentlerde şirketleriyle ciddi istihdam sağlıyor, vergi rekoru kırıyor ve yaptıkları sosyal yatırımlarla bölge ekonomisine güç veriyor.
Anadolu’ya yön veren 50 ismin yer aldığı listemizin zirvesi bu yıl da değişmedi. Gaziantep’ten doğan Sanko Holding’in onursal başkanı Abdülkadir Konukoğlu, yine listemizin zirvesinde yer aldı.
İkinci sırada Osmaniye’den dünyaya açılan demir-çelik devi Tosyalı Holding’in yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı var. Üçüncü sırayı ise Bursalı Sütaş’ın yönetim kurulu başkanı Muharrem Yılmaz aldı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?