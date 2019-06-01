Avrasya’dan yatırımcıya davet
İç piyasadaki durgunluk nedeniyle yüzünü yurtdışına çeviren yatırımcılar için Karadeniz kıyısından Orta Asya’ya uzanan Avrasya bölgesindeki fırsatlar göz dolduruyor.
Bölgede son 30 yılda müteahhitlik hizmetiyle 175 milyar dolarlık projeye imza atan Türk şirketleri, yeni dönemde gıdadan enerjiye, tekstilden turizme tüm alanlarda ticaret ve yatırım olanaklarını artırma peşinde.
Ekonomist Dergisi olarak, Avrasya bölgesindeki yükselen 10 gözde pazardaki fırsatları araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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