Bedelsiz franchise fırsatları

Ocak 13, 2019 0 Yorum 110 Okunma
Bedelsiz franchise fırsatları

Franchise veren markaların girişimcilerden bir defaya mahsus talep ettiği isim hakkı bedeli bazen yatırımcıyı oldukça zorlayan bir gider kalemi olabiliyor.

Hele sermaye bulmanın oldukça güç olduğu kriz dönemlerinde franchise bedeli yatırımı caydırıcı hale bile gelebiliyor.

Neyse ki bazı markalar bu bedeli almayarak girişimciyi rahatlatıyor. Yaptığımız araştırmaya göre, franchise bedeli almayan 20 şirket, 2019 yılı sonuna kadar toplam 639 şube açmayı planlıyor.

Bu da girişimciler için önemli bir fırsat anlamına geliyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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