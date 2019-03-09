Bilançosu en güçlü şirketler
2018 yıl sonu bilançolarını dokuz rasyoya göre analiz ettik. Satış, FVAÖK, net kâr büyümeleri, net kâr marjı ve FVAÖK marjı, PD/DD, F/K, FD/ FVAÖK, FD/satışlar kalemlerinin en iyi sanayi bilançolarına baktık.
2018 yıl sonu bilançolarında ana hikaye, iç talepteki daralma, yüksek faiz ve son çeyrekte dengelenen kur oldu. Banka bilançolarında da kârlarda daralma dikkat çekti.
2019 ilk çeyrekte sadece yurtiçine satış yapan şirketlerin daralan iç talep nedeniyle zayıf bir süreç geçirebileceği kaydediliyor.
Banka kârlarında ise daralmanın sürmesi, yüksek faiz nedeniyle borcu yüksek şirketlerin finansman giderlerinin artması öngörülüyor.
BİST-100’deki olası düşüşlerde ise seçici hisselerde alım öneriliyor. Burada da temettü verimliliği yüksek hisseler, ihracatı yüksek, borcu olmayan ya da makul seviyede borcu olan şirketler öne çıkıyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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