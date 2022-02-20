Çanakkale Boğazı’nda Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıldönümü olan 18 Mart 2022 tarihinde açılacak.

Ulaşımın yalnızca deniz yolu ile sınırlı olduğu bölgede, Avrupa ve Asya arasında İstanbul hariç ilk defa bir köprü bağlantısı -kuruluyor.

2017 yılında temelleri atılan köprünün yapılacağına dair söylentilerin başladığı 2011 yılından itibaren bölgede tarlalar, imarlı arsalar ve konutlar her geçen yıl değer kazandı.

Tapu işlemlerinin de son bir yılda zirve yapması bölgeye olan ilginin bir diğer göstergesi oldu. Köprünün açılmasına sayılı günler kala TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin Ekonomist Dergisi’ne yaptığı özel çalışma ile bölgedeki arazi fiyatlarındaki değişime mercek tuttuk.

Çalışmaya göre, köprüye en yakın bölgeler olan Gelibolu, Lapseki, Kocaveli, Gazi Süleyman Paşa ve Suluca başta olmak üzere etki alanında kalan diğer bölgelerde de imarlı ve imarsız arazilerde yüzde 100’lere ulaşan fiyat artışı görüldü.

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