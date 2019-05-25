Düşük maliyetli yatırım fırsatları

Mayıs 26, 2019 0 Yorum 66 Okunma
Düşük maliyetli yatırım fırsatları

Son bir yıldır yaşanan ekonomik küçülmenin de etkisiyle sermaye girişimciler için her zamankinden daha önemli hale geldi.

Franchise vererek büyüyen şirketler de bu süreçte girişimcilere destek olmak için çözümler geliştiriyor.

Bazı markalar franchise bedellerinde indirime giderken 150 bin TL ve altında sermayeyle açılabilecek yeni konseptler öne çıkıyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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