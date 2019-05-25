Düşük maliyetli yatırım fırsatları
Son bir yıldır yaşanan ekonomik küçülmenin de etkisiyle sermaye girişimciler için her zamankinden daha önemli hale geldi.
Franchise vererek büyüyen şirketler de bu süreçte girişimcilere destek olmak için çözümler geliştiriyor.
Bazı markalar franchise bedellerinde indirime giderken 150 bin TL ve altında sermayeyle açılabilecek yeni konseptler öne çıkıyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Pazar payımızı ikiye katlayacağız
Sonraki haber Ekonomist’te bu hafta
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?