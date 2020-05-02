CEO’LAR NE DİYOR?

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

GÖSTERGE

Kapasite kullanımı dibe vurdu

Dünyada küçülme çoktan başladı bile

En şiddetli resesyon mu geliyor?

Şirket satın almaları durma noktasında

“Bayram sonrasında uçuşlar tekrar başlar”

Konutta umutlar son çeyreğe kaldı

Üç girişime daha yatırım yapacak

Otellerde doluluklar 2. Dünya Savaşı gibi!

“EMEA Bölgesi’nde liderlik hedefliyoruz”

YÖNETİM

Şirketlerden çalışana pisikolojik destek

TEKNOLOJİ

Teknoloji alışverişi korona ile katlandı!

PAZARLAMA

Salgınla mücadele için üretim yapıyorlar

Çin’de deneyim kazandı

DOSYA

LEASING’İN 2020 VİZYONU

Leasing’de neler bekleniyor?

VERGİDE GÜNDEM

Hangi kâr dağıtımı ertelendi?

BORSA

Şirketler ilk çeyrekte ne kadar kâr açıklar?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Türk Traktör ve TAV’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…