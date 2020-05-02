CEO’LAR NE DİYOR?
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
GÖSTERGE
Kapasite kullanımı dibe vurdu
Dünyada küçülme çoktan başladı bile
En şiddetli resesyon mu geliyor?
Şirket satın almaları durma noktasında
“Bayram sonrasında uçuşlar tekrar başlar”
Konutta umutlar son çeyreğe kaldı
Üç girişime daha yatırım yapacak
Otellerde doluluklar 2. Dünya Savaşı gibi!
“EMEA Bölgesi’nde liderlik hedefliyoruz”
YÖNETİM
Şirketlerden çalışana pisikolojik destek
TEKNOLOJİ
Teknoloji alışverişi korona ile katlandı!
PAZARLAMA
Salgınla mücadele için üretim yapıyorlar
Çin’de deneyim kazandı
DOSYA
LEASING’İN 2020 VİZYONU
Leasing’de neler bekleniyor?
VERGİDE GÜNDEM
Hangi kâr dağıtımı ertelendi?
BORSA
Şirketler ilk çeyrekte ne kadar kâr açıklar?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Türk Traktör ve TAV’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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