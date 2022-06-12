Son iki yıldır değişimi yönetmeye çalışan insan kaynakları liderlerinin gündeminde; dijitalleşme ve çevik dönüşüm öncelikli başlıklar arasında yer almaya devam ediyor.

Globalleşme, demografik değişim yani farklı kuşakların ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp yönetmek, çalışan deneyimini iyileştirmek, şeffaf iletişim 2022’ye damgasını vuracak trendler arasında öne çıkıyor.

Pandemi gölgesinde geçen son iki yıl insan kaynakları alanında taşları yerinden oynattı. Önce tüm dünyayı sarsan Büyük İstifa (The Great Resignation) hareketi geldi.

Ardından bu hareketin yerini Büyük Değişim (The Great Reshuffle) aldı. Çalışanlar sadece istifa etmekle kalmadı. Pandeminin ardından gelen anlam arayışıyla birlikte çalışanlar kariyerlerini sorgulamaya başladı.

Tüm bu kaosun içinde değişimi yönetmeye çalışan insan kaynakları liderleri neler yaptı? 2015 yılından bu yana yaptığımız ‘Türkiye’nin En Güçlü İK Lideri’ araştırmasıyla bu soruya yanıt aradık.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘En Güçlü 50 İK Lideri’ araştırmasıyla değişim dönemini yöneten İK liderlerinin stratejilerini ortaya koymaya çalıştık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın.