Türkiye’nin en zengin kişi ve ailelerini listelediğimiz ‘En Zengin 100 Araştırması’nın bu yıl 17’incisini hazırladık. Bu yılki çalışmamızda etkisi en önemli başlık pandemi oldu.

Pandeminin dünya ticaretine verdiği hasarlar, bunun yanında TL’nin döviz karşısında sert değer kayıpları, borsadan da görüldüğü üzere varlık değerlemelerinin düşüşü sonucunu beraberinde getirdi.

Özellikle turizm gibi hizmet tarafında ağırlığı olan ailelerin listelerde gerilediğini gözlemledik. Bu yıl listenin ilk üçünde Koç Ailesi, Şevket Sabancı ve Ailesi ile Erol Sabancı ve Ailesi yer almayı sürdürdü.

Bu yıl listeye yeni giren isimler ise A101, Memorial gibi şirketlerde ortaklığı olan Turgut Aydın Holding’in sahibi Aydın Ailesi, Peak Games’in 1,8 milyar dolara satışında baş mimar olan Sidar Şahin ve MLP Sağlık’ın patronu Muharrem Usta oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.