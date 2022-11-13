Ekonomist Dergisi’nin gelenekselleşen ve en çok ilgi gören çalışması ‘En Zengin 100 Araştırması’nın 19’uncusu yine Türkiye’nin en büyük servete sahip kişi ve ailelerini listeledi.

Dünyadaki zenginler sıralamasında en tepe isimlerde bu yıl teknoloji şirketlerindeki erimeler ve ekonomilerde resesyon endişeleri nedeniyle önemli değişiklikler olurken, Türkiye’nin ilk 12 basamağında yer alan servet sahipleri ise yerlerini korudu.

TL’nin döviz karşısında yaşadığı kayıplara rağmen, Türk iş dünyasının iş hacminin yurtdışı ile dengeli olması, gayrimenkul fiyatlarında dövizdeki artışın üzerinde değişimler, borsanın son bir yılda gösterdiği performans gibi faktörler dikkate alındığında varlık sahiplerinin servetlerinde önemli kayıplar olmadığı gözlendi.

İç pazar ağırlıklı iş yapan isimler ise listede bir miktar gerilemiş bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.