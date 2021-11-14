2021 yılında 20 binden fazla girişimcinin dahil olduğu franchise sistemi, girişimciler için fırsat yaratmaya devam ediyor.

Pandemiye rağmen büyümesini sürdüren markalar, Türkiye’nin farklı illerinde yeni franchise şubeler açmayı hedefliyor.

Franchise 100 araştırmamıza göre 100 şirket 2022 yılında 3 bin 661 adet franchise şube açmayı planlıyor. Türkiye’de franchise ekosistemi pandemi koşullarına rağmen büyümeye devam etti. 2021 yılında 50 milyar dolar büyüklüğe ulaşan ekosistemin 2022 yılında 55 milyar dolarlık bir hacme erişmesi bekleniyor.

Krizleri fırsata çevirebilen nadir sistemlerden biri olan franchise sisteminin ürettiği istihdam sayısı bugün Türkiye’de 300 binden fazla kişiye ulaştı.

2021 yılında 20 binden fazla girişimci bu sisteme dahil oldu. Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısı 3 bin 500’e, zincir işletmelere bağlı şube sayısı ise 65 bine ulaştı. Ayrıca, şu anda yurtdışında 5 binden fazla mağazası ile 150’ye yakın Türk markası faaliyet gösteriyor. 2022 yılında açılması beklenen bin mağazanın ihracata katkısının da 600 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Her yıl olduğu gibi Ekonomist Dergisi olarak yaptığımız Türkiye’nin en büyük franchise veren 100 şirketi araştırmasında sektörün dinamiklerine ve hedeflerine ışık tutmayı hedefliyoruz.

Pandemiye rağmen büyümesini sürdüren markalar, Türkiye’nin farklı illerinde yeni franchise şubeler açmayı hedefliyor. Yaptığımız hesaplamalara göre 100 şirket 2022 yılında 3 bin 661 adet franchise şube açmayı hedefliyor.

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