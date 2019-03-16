Meleklerin yatırım planları
Yeni yola çıkmış iş fikirlerine büyüme için finansman sağlayan melek yatırımcılık ekosistemi giderek büyüyor.
Genç girişimlere yatırdıkları sermaye ile büyüyüp gelişmelerine ve pazarda yer edinmelerine yardımcı olan melek yatırımcılar, finansman dışında mentorluk yaparak onların gelişmiş iş ağına da sahip olmalarını sağlıyor.
2018 yılında melek yatırımcılar ve ağlar 48 girişime 18 milyon dolarlık yatırım yaptı. Hazine Müsteşarlığının lisans vermeye başladığı 2013 yılında 155 olan akredite melek yatırımcıların sayısı giderek arttı ve bu yıl itibariyle 471’e ulaştı.
Ayrıca lisanslı 14 melek yatırım ağı bulunuyor. 10 melek yatırım ağına ve önde gelen melek yatırımcılara 2019 planlarını sorduk.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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