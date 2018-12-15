Otoyolun parlattığı bölgeler
İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 140 kilometre kısaltacak olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, güzergahı üzerindeki 96 bölgedeki tarla ve arazi fiyatlarını yükseltti.
Otoyolun gündeme gelmesi ve Osmangazi Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte Gebze’den Yalova’ya, Bursa’dan İzmir’e kadar otoyol hattı ve çevresindeki arazilerde 3-4 kata varan oranlarda değer artışı görüldü.
Hat üzerindeki yerleşim alanlarında gelişme beklenirken, imara açılmamış bölgelerin de imara açılmasıyla birlikte güzergah üzerindeki arazilerde orta vadede değerlenmenin süreceği öngörülüyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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