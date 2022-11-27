Yıl sonu yaklaşırken paraya yön vermek isteyen yatırımcılar portföylerini gözden geçiriyor. Biz de portföylerini yeniden şekillendirmek isteyen yatırımcılara yol göstermek için uzmanlara yatırım araçlarına dair yıl sonu beklentilerini ve portföyler için yatırım önerilerini sorduk.

Yıl sonuna kadar dengeli portföy dağılımının önemine vurgu yapan ve riski dağıtmanın gerekliliği üzerinde duran uzmanların en çok önerdiği yatırım aracı; açık ara farkla hisse oldu.

Onu altın, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve dolar takip etti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.