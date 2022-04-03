Jeopolitik gelişmelerin ana gündemi oluşturduğu piyasalarda oynaklık yüksek seyretmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının boyutu ve süresinin hem risk iştahı hem de fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Buna ek olarak başta enflasyon olmak üzere ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının adımları da yakından takip ediliyor. Bu ortamda yatırım kararı vermek de kritik bir hal aldı.

Biz de uzman isimlere; mayıs ayının sonuna kadarki süreçte borsa, dolar, ons ve gram altın ile gösterge faize ilişkin beklentilerini ve portföy dağılım önerilerini sorduk. Yatırım araçları önerilerinde hisse açık ara önde yer alırken, onu altın ve dolar takip ediyor.

Jeopolitik gelişmeler şubat ayının ikinci yarısından itibaren fiyatlamalar ve risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD ve AB’den gelen yaptırımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı piyasaların radarında yer alırken, mevcut konjonktürde Rusya-Ukrayna konusundaki gelişmeler risk iştahı ve fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürecek.

Savaşın boyutu ve süresi emtia fiyatlarının seyri üzerinde de belirleyici olacak. Arz tarafında yaşanacak olası sıkıntılarla fiyatların kalıcı olarak yükselmesi, küresel çaptaki enflasyonist baskıların daha derinden hissedilmesine neden olabilir.

Enflasyonda yükselişin devam etmesi ve görünümün bozulmasıyla ilerleyen süreçte ekonomik toparlanma da baskı altında kalabilir. Savaşının boyutu ile ekonomik etkilerinin ilerleyen süreçte merkez bankalarının kararları üzerinde etkili olabileceği de kaydediliyor.

Jeopolitik gelişmeler ana gündemi oluştururken, piyasalar başta enflasyon olmak üzere ekonomik veri akışlarına da odaklanmış durumda.

Bu kapsamda başta ABD Merkez Bankası FED olmak üzere global merkez bankalarının ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) izleyeceği yol haritası önem arz ediyor. Yine TCMB’nin liralaşma stratejisinin seyri, dolar/TL’nin gidişatı, kur korumalı mevduat (KKM) sistemi de yakından izleniyor.

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