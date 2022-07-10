Reel faizlerin negatif olması nedeniyle yatırımcıların finansal varlıklarını enflasyona karşı korumaya odaklandığı ortamda; fonlar, en çok tercih edilen yatırım araçları olarak öne çıkıyor.

Tasarrufu artırmak isteyen ekonomi yönetiminin yatırım fonlarına ve BES’e ayrı önem vermesi ve avantajlar sunması da talebi artırıyor.

Bu kapsamda hem yatırım hem de emeklilik fonları, 2021 yılının ardından 2022 yılının ilk altı ayında da yatırımcılarına kazandırmayı başardı.

Biz de 2022’nin ilk altı aylık sürecinde getiri şampiyonu olan fonların yöneticilerine fonların başarısının altında yatan ana faktörleri, önümüzdeki sürece ilişkin öngörülerini ve yatırımcılara önerilerini sorduk.

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