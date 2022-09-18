Yaz dönemini geride bırakırken, portföylerde yıl sonu hesapları yapılıyor.

Biz de sonbahar döneminde portföylerini yeniden şekillendirmek isteyen yatırımcılara yol göstermek için uzmanlara yatırım araçlarına dair yıl sonu beklentilerini ve portföyler için yatırım önerilerini sorduk.

Yıl sonuna kadar dengeli portföy dağılımının önemine vurgu yapan ve riski dağıtmanın gerekliliği üzerinde duran uzmanların en çok önerdiği yatırım aracı; hisse oldu.

Onu altın, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve dolar takip etti. Piyasalar, oldukça hareketli ve dalgalı geçen

yaz dönemini geride bırakıyor.

Yazın sonuna geldiğimiz ve sonbahar dönemine girdiğimiz bu süreçte, portföylerde de yıl sonu hesapları yapılmaya başlandı.

Bu noktada, portföyler oluşturulurken yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olacak, hem yurtdışı hem de yurtiçi odaklı birçok önemli gündem maddesi de bulunuyor.

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