Yönlendirici ve teşvik edici rolüyle finans sektörü, düşük karbon ekonomisine geçişte ve çevresel ve sosyal risklerin yönetilmesinde çok önemli bir konumda bulunuyor.

Yeşil dönüşüme destek için yenilenebilir ve çevre dostu enerji projelerinin kredi portföylerindeki payını artırmaya başlayan bankalar ve leasing şirketleri, yeni kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliğini finanse etmeyeceklerini de taahhüt ediyor.

Sürdürülebilir ekonomiye geçiş kapsamında ciddi finansman destekleri sağlayan ve müşterilerinin yeşil ekonomiye geçişine birçok farklı ve yenilikçi ürün ve çözümle destek olan finans sektörü, yeşil dönüşümde oldukça kilit ve dönüştürücü bir güce sahip.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2020 Küresel Risk Raporu’na göre; 10 yıl içinde dünyayı tehdit eden ilk beş riskin tamamı, iklim değişikliğinin getirdiği çevresel risklerden oluşacak.

İklim değişikliği; kurumların dikkate alması gereken bir konu olmanın yanı sıra iş stratejilerine entegre edilmesi de kaçınılmaz bir başlık haline gelmiş durumda.

Bu kapsamda yeşil ekonominin ve yeşil finansmanın öneminin gittikçe artırdığı bir dönemdeyiz. Bunda pandemiyle dünyanın sürdürülebilirliğe daha yoğun şekilde odaklanması da etkili oldu.

Yeşil, sosyal, sürdürülebilir ve sürdürülebilirlikle bağlantılı tahvillerin ihracında önemli artışlarla beraber sürdürülebilir finans sektöründe de önemli bir büyüme yaşandı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.