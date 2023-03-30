Pegasus Hava Yolları üst yönetiminde önemli bir karara imza atıldı. 17 yıldır Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Sabancı, bayrağı başkan vekili Mehmet Nane’ye teslim etti.

Pegasus'un açıklamasına açıklamasına göre, Mehmet T. Nane, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, 17 yıldır bu görevi üstlenen Ali Sabancı'dan devraldı. Ali Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam edecek.

Pegasus Hava Yolları'na 2016'nın mart ayında geçiş yapan Mehmet T. Nane, 6 yıl boyunca şirketin CEO'luk görevini yürüttü ve ardından 2022'nin mart ayında yönetim kurulu başkan vekilliği görevini üstlendi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu ile İcra Kurulu Başkanlığı, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda üstlendiği görevlerini halen sürdüren Mehmet T. Nane, Pegasus Hava Yolları'ndaki görevine yönetim kurulu başkanı olarak devam edecek.

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