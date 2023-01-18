FTX kabusu sürüyor: 413 milyon dolar buhar oldu

FTX'in 413 milyon dolar değerindeki kripto parasının hackerlar tarafından çalındığı açıklandı



BBC Türkçe'nin haberine göre FTX iflas başvurusundan bu yana, paranın 323 milyon dolarının uluslararası borsada, 90 milyon dolarının ise ABD'de hacklendiğini açıkladı.

Şirketin kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, kendisine ait Alameda Research adlı başka bir şirketinin borçlarını ödemek ve başka yatırımlar yapmak için FTX kullanıcılarından milyarlarca dolar çalmakla suçlanıyor.

Bankman-Fried ise dolandırıcılık suçlamalarını reddetti.

Şirket geçen hafta ABD'nin Delaware kentinde görülen davanın yargıcına, 5 milyon dolardan fazla varlığın geri alındığını söyledi.

Şirket ayrıca hem uluslararası hem de ABD borsalarında ciddi eksiklikleri olduğuna dair tespitlerini paylaştı.

Ancak borçlarının toplamına dair bilgi vermedi.

Bir yıl önce değeri 32 milyar dolar olan FTX, 11 Kasım'da iflas koruma başvurusunda bulundu.

Müşterilerinin 8 milyar dolar değerinde varlıklarının kayıp olduğu tahmin ediliyor.