AB ülkeleri kripto varlıkları vergilendirmeye hazırlanıyor

AB Konseyi, üye ülkelerin kripto varlıklar konusunda ulusal vergi makamları arasında idari iş birliğini artıracak yasa değişikliklerinde uzlaştıklarını açıkladı.
- Buna göre, özellikle zengin bireylerin kripto varlık işlemlerinden sağladıkları gelirler raporlanacak ve bu bilgiler diğer üye ülkelerle otomatik biçimde paylaşılacak.
- Vergi idarelerinin genel iş birliği çerçevesi genişletilecek ve buna kripto varlıklar da dahil edilecek.
- Kripto varlıklara kayıt ve raporlama yükümlülükleri getirilecek.
- Kripto varlıklardan sağlanan gelirin vergilendirilmesi sağlanacak.
- Kripto varlıkların vergi ödememekte kullanımı hakkında yasal boşluklar kapatılacak.
- Vergi kapsamındaki varlık ve gelir kategorilerine kripto varlıklar da dahil edilecek.
- Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının vergi makamları ile zorunlu otomatik bilgi paylaşımında bulunması gerekecek.
- Söz konusu uzlaşının yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin resmi onayı gerekiyor.