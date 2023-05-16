ARA
Bist 100
4589,71
1,97%
Bist 100
Dolar/TL
19,7366
0,0532%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4479
0,091%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0867
0,0221%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1264,22
0,22%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

AB ülkeleri kripto varlıkları vergilendirmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, kripto varlıkların vergi kaçırılmasında kullanımını engellemek için bu alanda otomatik bilgi paylaşımında bulunulmasında anlaştı.

16 Mayıs 2023 | 23:16
0
AB ülkeleri kripto varlıkları vergilendirmeye hazırlanıyor

AB Konseyi, üye ülkelerin kripto varlıklar konusunda ulusal vergi makamları arasında idari iş birliğini artıracak yasa değişikliklerinde uzlaştıklarını açıkladı.

  • Buna göre, özellikle zengin bireylerin kripto varlık işlemlerinden sağladıkları gelirler raporlanacak ve bu bilgiler diğer üye ülkelerle otomatik biçimde paylaşılacak.
  • Vergi idarelerinin genel iş birliği çerçevesi genişletilecek ve buna kripto varlıklar da dahil edilecek.
  • Kripto varlıklara kayıt ve raporlama yükümlülükleri getirilecek.
  • Kripto varlıklardan sağlanan gelirin vergilendirilmesi sağlanacak.
  • Kripto varlıkların vergi ödememekte kullanımı hakkında yasal boşluklar kapatılacak.
  • Vergi kapsamındaki varlık ve gelir kategorilerine kripto varlıklar da dahil edilecek.
  • Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının vergi makamları ile zorunlu otomatik bilgi paylaşımında bulunması gerekecek.
  • Söz konusu uzlaşının yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin resmi onayı gerekiyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1264,22 0,22%
  • ALTIN ONS 1992,33 0,17%
  • BIST 100 4589,71 1,97%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,7366 0,0532%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4479 0,091%
  • EURO/USD 1,0867 0,0221%
  • INGILIZ STERLINI 1,24873 -0,002%
  • JAPON YENI 136,339 -0,029%
  • KANADA DOLARI 1,34736 -0,04562%
  • RUS RUBLESI 80,49 -0,3146%
Günün En Çok Okunanları
Merkez Bankası'ndan nakit çekimler için yeni karar
VakıfBank'tan ilk çeyrekte 4,5 milyar TL net kâr
VakıfBank'tan ilk çeyrekte 4,5 milyar TL net kâr
En genç 2 vekil de kadın... İşte TBMM'deki kadın vekil sayısı
En genç 2 vekil de kadın... İşte TBMM'deki kadın vekil sayısı
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu: Sohbet kilidi
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu: Sohbet kilidi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Fitch'ten seçimlere ilişkin 'ikinci tur' değerlendirmesi
Fitch'ten seçimlere ilişkin 'ikinci tur' değerlendirmesi
Batı illeri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Batı illeri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
Merkez Bankası'ndan nakit çekimler için yeni karar
VakıfBank'tan ilk çeyrekte 4,5 milyar TL net kâr
En genç 2 vekil de kadın... İşte TBMM'deki kadın vekil sayısı
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu: Sohbet kilidi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
VakıfBank'tan ilk çeyrekte 4,5 milyar TL net kâr
En genç 2 vekil de kadın... İşte TBMM'deki kadın vekil sayısı
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu: Sohbet kilidi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Fitch'ten seçimlere ilişkin 'ikinci tur' değerlendirmesi
En genç 2 vekil de kadın... İşte TBMM'deki kadın vekil sayısı
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu: Sohbet kilidi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Fitch'ten seçimlere ilişkin 'ikinci tur' değerlendirmesi
Batı illeri için gök gürültülü sağanak uyarısı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL