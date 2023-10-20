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ABD'de 3 kripto para şirketine dava açıldı

ABD'de kripto para şirketleri Gemini, Genesis ve Digital Currency Group'a (DCG) 230 binden fazla yatırımcıyı 1 milyar dolardan fazla dolandırdıkları iddiasıyla dava açıldı.

20 Ekim 2023 | 00:15
Son Güncellenme: 20 Ekim 2023 | 00:18
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ABD'de 3 kripto para şirketine dava açıldı

New York Başsavcısı Letitia James tarafından yapılan açıklamada, kripto para şirketleri Gemini, Genesis ile bağlı kuruluşları ve DCG'ye yatırımcıları dolandırdıkları gerekçesiyle dava açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu şirketlerin 230 binden fazla yatırımcıyı 1 milyar dolardan fazla dolandırdığı kaydedildi.

Başsavcılık tarafından yapılan bir soruşturmada Gemini'nin Genesis ile birlikte yürüttüğü "Gemini Earn" adlı yatırım programı hakkında yatırımcılara yalan söylediğinin ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, Gemini'nin yatırımcılara "Gemini Earn" programı aracılığıyla Genesis'e yatırım yapmanın düşük riskli bir yatırım olduğu konusunda defalarca güvence verdiği aktarıldı.

Açıklamada, başsavcılığın soruşturmasında, Gemini'nin Genesis'e ilişkin dahili analizlerinin şirketin mali tablolarının riskli olduğunu gösterdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Gemini'nin Genesis'in kredilerinin yetersiz teminat altında olduğunu ve bir noktada kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın hedge fonu Alameda'da yoğunlaştığı bilgisini yatırımcılarla paylaşmadığı belirtilen açıklamada, bu "aldatmacalar" sonucunda binlerce yatırımcının milyonlarca dolar kaybettiği kaydedildi.

Başsavcı James, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu dolandırıcılık, yeterince düzenlenmeyen kripto para endüstrisine zarar veren kötü aktörlerin bir başka örneği." ifadesini kullandı.

Söz konusu kripto para şirketlerinin yatırımcılara yalan söyleyerek 1 milyar dolardan fazla zararı saklamaya çalıştığı ve bunun sonucunda zarar görenlerin orta sınıf yatırımcılar olduğunu belirten James, aldatıcı kripto para şirketlerini durdurmak ve tüm yatırımcıları korumak için daha güçlü düzenlemeler yapmaya yönelik çabalarının süreceğini vurguladı. AA

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